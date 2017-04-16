Ситуация в пунктах пропуска 16 апреля. Главная

Сегодня утром, 16 апреля, все контрольно-пропускные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 15 апреля линию разграничения через контрольные пункты въезда-выезда пересекли 21700 человек и 3700 транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 5450 человек и 890 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 5975 человек и 1280 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 3915 человек и 1000 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 2130 человек и 560 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» (пеший) – 4295 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась следующее количество транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 30/35;

КПВВ «Марьинка» – 30/40;

КПВВ «Новотроицкое» – 30/40;

КПВВ «Гнутово» – 5/5.

Также пограничники сообщили, что на КПВВ «Марьинка» остановили гражданку Украины, которая пыталась переместить на временно неподконтрольную территорию часы. Всего среди вещей были обнаружены 17 скрытых часов общей стоимостью около 80 тыс. грн. Конфискат передали представителям фискальной службы.

На этом же контрольном пункте пограничники с помощью служебной собаки обнаружили у гражданина Украины, который следовал из временно неподконтрольной территории около 10 граммов наркотического вещества. По данному факту проинформированы представители Нацполиции.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка»: по обе стороны нет большого скопления транспорта. До 60 машин сейчас ожидают проезда в направлении Курахово перед блокпостом «ДНР», транспорт здесь пропускают медленно.

Марина, жительница Новогродовки: «8:15. В сторону Донецка и обратно – никого!».

Юлия, жительница Донецка: «9:00. На ДНР посту в сторону Украины сейчас машин 50, движение медленное».

Анастасия, жительница Макеевки: «9:55. На ДНР таможне в сторону Курахово машин 50-60, без движения!».

КПВВ «Новотроицкое»: очереди утром отсутствовали на блокпостах в направлении Волновахи. По информации водителей, до 5 машин можно было увидеть только перед КПВВ «Новотроицкое».

Станислав, житель Донецка: «7:45. Из Донецка проехал Еленовку и "Перлыну" за 20 минут. "Новотроицкое" – 5 машин».

КПВВ «Майорск»: более 100 автомобилей скопилось перед блокпостом «ДНР» в сторону Бахмута (до переименования Артемовск). Очередь протяженностью более полукилометра образовалась и в направлении Горловки возле КПВВ «Майорск».

Ольга, жительница Донецка: «9:15. Горловка – Бахмут. На ДНР – льготы 10 машин, а общая очередь очень большая, уходит за поворот, думаю, больше 100».

Елена, жительница Донецка: «Из Артемовска на Майорске авто метров 600, это было в 7:30».

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