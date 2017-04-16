Приветствие Христа «Мир вам!» неизменно сегодня, – митрополит Луганской епархии УПЦ. Новости

В связи с обостренной военно-политической ситуацией на Донбассе приветствие Христа «Мир вам!» неизменно сегодня, как и две тысячи лет назад. Об этом говорится в Пасхальном послании архиерея Луганской епархии Украинской православной церкви митрополита Митрофана.

«К великой скорби, уже не первую Пасху в последние годы мы встречаем в трудных жизненных условиях, в состоянии обостренной военно-политической ситуации в регионе. Но при всех, порой исключительных, трудностях мы, православные христиане, всегда должны, как научает нас святой апостол Павел, "немощи немощных носити". Наш высокий нравственный долг – проявлять мужество и стойкость, не падать духом, но, укрепляясь дарами Пасхи Христовой, быть опорой для тех, кому особенно трудно», – отмечается в обращении.

Митрофана подчеркнул, что происходящее с нами сегодня «может показаться далеким от Евангелия и Христа, многие стоят у неоправданной надежды, разбитых планов, перед мраком неизвестности, незащищенности и растерянности». И в этой связи приветствие Христа «Мир вам!» неизменно сегодня, как и две тысячи лет назад. «И это приветствие Спасителя придает смысл всей нашей жизни, и только благодаря свету Воскресения можно принять и выдержать то, что происходит вокруг нас, противостоять этому и терпеть, прощать и благословлять, ибо Воскресение имеет силу исцелять от язв греха. Это то Чудо, которое утверждает веру в мире, умножает надежду в сердцах, осушает слезы, исцеляет раны и боль», – констатировал митрополит.

И сегодня христианам особо важно поддерживать ближних, протягивать руку помощи всякому человеку – верующему или неверующему, праведному или грешному. «Нам надлежит трудиться ради преображения мира сего, наполняя его согласием, правдой, любовью и красотой… Евангельская мотивация наших поступков, как в личной, так и в профессиональной и общественной сфере способна кардинально изменить нас самих и окружающий мир… В эти нелегкие времена явим делом свое христианское призвание, поддержим друг друга, дабы никто не чувствовал себя униженным, оставленным, бедным, ущемленным», – резюмировал Митрофан.

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