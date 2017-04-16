Одного осколка достаточно для катастрофы на Донбассе – ОБСЕ. Главная

Ситуация на Донбассе нестабильна и может обостриться в любой момент. Об этом заявил первый замглавы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, передает в «Обозреватель».

«Есть риск того, что ситуация ухудшится. Ситуация весьма нестабильна. Она может обостриться в любой момент», – отметил он.

По его словам, все необходимые для эскалации насилия элементы есть. «Стороны расположены слишком близко друг к другу, у них имеется тяжелое вооружение, они очень хорошо подготовлены и постоянно находятся в режиме готовности», – считает первый замглавы миссии ОБСЕ.

«Проблема в том, что вдоль линии соприкосновения есть предприятия и места хранения опасных веществ. Например, Донецкая и Ясиноватская фильтровальные станции (там есть емкости с хлором), фенольный завод (пгт Новгородское вблизи Горловки, – прим.), где хранятся опасные химикаты. Есть также свинофермы и очистные сооружения, где сосредоточено большое количество небезопасных жидкостей. Одного осколка достаточно, чтобы пробить емкость с хлором. Одно прямое попадание в емкость для хранения стоков приведет к тому, что они вытекут и загрязнят грунтовые воды», – констатировал Хуг.

По его словам, единственный способ защитить эти объекты – отвести тяжелое вооружение и развести позиции.

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