Одного осколка достаточно для катастрофы на Донбассе – ОБСЕ. Главная

Ситуация на Донбассе нестабильна и может обостриться в любой момент. Об этом заявил первый замглавы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, передает в «Обозреватель».
«Есть риск того, что ситуация ухудшится. Ситуация весьма нестабильна. Она может обостриться в любой момент», – отметил он.
По его словам, все необходимые для эскалации насилия элементы есть. «Стороны расположены слишком близко друг к другу, у них имеется тяжелое вооружение, они очень хорошо подготовлены и постоянно находятся в режиме готовности», – считает первый замглавы миссии ОБСЕ.
«Проблема в том, что вдоль линии соприкосновения есть предприятия и места хранения опасных веществ. Например, Донецкая и Ясиноватская фильтровальные станции (там есть емкости с хлором), фенольный завод (пгт Новгородское вблизи Горловки, – прим.), где хранятся опасные химикаты. Есть также свинофермы и очистные сооружения, где сосредоточено большое количество небезопасных жидкостей. Одного осколка достаточно, чтобы пробить емкость с хлором. Одно прямое попадание в емкость для хранения стоков приведет к тому, что они вытекут и загрязнят грунтовые воды», – констатировал Хуг.
По его словам, единственный способ защитить эти объекты – отвести тяжелое вооружение и развести позиции.
Читайте также:
- Военные действия могут спровоцировать экологическую катастрофу в Авдеевке
- В «ДНР» настаивают, чтобы их представителей пустили в Авдеевку
- Экологическая угроза нависла не только над Донбассом, – Жебривский
- Из-за боевых действий в Мариуполе риск загрязнения почв, – горсовет
- Подземные воды затопленных шахт «ЛНР» грозят экологии подконтрольной Луганщины
- Эколог об угрозах на Донбассе: Предполагаемая авария на аммиакопроводе может обернуться страшной трагедией
- Жебривский рассказал, чем опасны бои в районе фенольного завода в Новгородском
- Донбассу угрожает экологическая катастрофа. «ЛДНР» не позволяют военным восстановить 4 проблемных объекта
- Экопоследствия войны на Донбассе: В радиусе 30 метров от воронки ничего нельзя выращивать
- Из-за хранилища фенола на окраине Торецка, здесь нужно провести разведение сторон, – Хуг
Комментарии