На неподконтрольной Луганщине сохранили уникальную технику росписи писанок (Фото). Главная

В Свердловске (Луганская обл., НКТ*, после переименования – Довжанск) долгие годы используется особая техника в росписи писанок. Об этом рассказала руководитель свердловского клуба народных мастеров «Тонус», преподаватель студии писанкарства Елена Ивашкина, передают интернет-ресурсы НКТ.

В 1907 году исследователь и собиратель писанок Сергей Кульжинский издал альбом «Описание коллекции народных писанок», в нем он рассказал о технологии росписи яиц с коричневой скорлупой. Секрет заключался в том, что писанкари сначала квасили яйца в рассоле, после чего наносили на них рисунок.

Спустя годы книга Кульжинского попала в руки писанкарки из Свердловска Татьяны Коновал, и она решила опробовать описанную в ней технологию. «Когда исчезли белые яйца в продаже на рынке, Татьяна Коновал стала искать, как рисовать на коричневых, когда ей попалась в руки книга Кульжинского, она тоже пробовала в разных рассолах квасить яйца с коричневой скорлупой, но потом поняла, что можно это делать обычным уксусом», – отметила Ивашкина.

«Именно она на Луганщине разработала вот эту технологию окисления. Потом, когда мастер стала ездить уже по Украине, люди и исследователи писанкарства стали интересоваться, как у нее получается такой рисунок. Они не понимали, то ли это резьба, то ли наклейки. Коновал рассказала о такой усовершенствованной технологии наших древних предков. Потом, когда и я уже ездила с ней по различным выставкам Украины, люди интересовались, на украинском это звучало "травлені", спрашивали "є травлені писанки?" С этого и пошло название "луганские писанки", и все воспринимали их именно так», – продолжила мастерица.

Ивашкина дополнила, что данной техникой мастерицы пользуются до сих пор. «Сейчас такие писанки пишут по всей Украине, но изначально это пошло с Луганщины, именно "травлені", окисленные писанки», – отметила она.

В настоящее время Ивашкина занимается восковой росписью писанок с окислением скорлупы. Мастер рассказала, что для создания такой писанки необходим воск и инструмент для его нанесения, который называется «писачок». «Писачок нагревается на огне свечи, в его леечку набирается воск и воском пишется рисунок, потом яйцо кладется в уксус, первый слой снимается, наносится еще рисунок, окисляется, еще рисунок – и так доводится до белого цвета. Потом расписанное яичко поливается кипятком, чистится чистящим средством, и получается красивая экологическая писанка, то есть там не используются красители», – пояснила она.

Ивашкина продолжает преподавать писанкарство в нынешнем Свердловске. «Преподаю два раза в неделю в студии писанкарства, там я занимаюсь с детьми и с взрослыми. Интерес к этому промыслу остается, есть люди, которые хотят этому научиться», – отметила она.

*Сокращения: НКТ – временно неподконтрольная украинской власти территория

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