Жилье переселенцам за 50%: Инструкция по применению. Главная

10 апреля вступил в силу закон № 1954-VIII (регистрационный номер 4550), который вводит программу государственной помощи на приобретение (строительство) жилья для участников АТО и переселенцев.

Законом прописан принцип 50 на 50 – участник программы оплачивает половину стоимости недвижимого имущества, а остальную часть берет на себя государство. Об этом пишет юрист-аналитик Станислав Ивасик на «Украинской правде».

Так каким же образом можно принять участие в программе софинансирования жилья? И какие при этом могут возникнуть риски?

Подготовьте документы

Введенный механизм 50/50 не является новой государственной жилищной программой.

Закон № 1954-VIII внес изменения в статью 4 действующего закона «О предотвращении влияния мирового финансового кризиса на развитие строительной отрасли и жилищного строительства», предусматривающей возможность для всех граждан Украины принять участие в программе по принципу 70% стоимости жилья вносит участник программы, 30% – государство.

Таким образом, в рамках этой программы для участников АТО и внутренне перемещенных лиц закон № 1954-VIII предусмотрел более благоприятные (льготные) условия по сравнению с другими гражданами.

Поэтому процедура участия в программе 50/50 является такой же, как и для 70/30, определенной в постановлении Кабмина от 11 февраля 2009 года.

Во-первых, для участия в программе необходимо состоять на учете граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий (квартирный учет), о чем получить справку о пребывании на таком учете в исполнительном комитете населенного пункта по месту жительства.

Во-вторых, в этом же исполкоме нужно взять справку о праве участвовать в программе доступного жилья.

С получением этого документа могут возникнуть проблемы, ведь ни один нормативно-правовой акт не устанавливает основания предоставления или отказа в его выдаче.

Пункт 8 выше приведенного постановления Кабмина указывает, что органы, ведущие квартирный учет, самостоятельно определяют, имеет ли гражданин право на доступное жилье, при этом никаких критериев признания гражданина имеющим соответствующее право, не приводится.

В то же время, абзац второй ч. 2 ст. 4 закона «О предотвращении влияния мирового финансового кризиса на развитие строительной отрасли и жилищного строительства» четко предусматривает, что право на получение государственной поддержки предоставляется гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий в соответствии с законодательством. То есть тем, которые находятся на квартирном учете.

Учитывая это, вопрос, почему постановление Кабмина требует от потенциального участника программы не предусмотрен законом документ, остается открытым.

В-третьих, участниками программы могут стать только лица, среднемесячный денежный доход которых вместе с членами их семей из расчета на одного человека не превышает пятикратный размер среднемесячной заработной платы в соответствующем регионе, рассчитанной согласно данным Госкомстата.

Например, для Киева эта сумма составляет – 11 094 грн (по состоянию на декабрь 2016 года).

В среднемесячный денежный доход входят все виды выплат, которые получает лицо, – заработная плата, пенсия, социальная и материальная помощь, стипендия и тому подобное.

Документами, подтверждающими денежный доход, является справка с места работы о размере зарплаты за последние 6 месяцев, справка территориального органа Пенсионного фонда Украины о размере пенсионных выплат за последние 6 месяцев.

Необходимость подтверждения среднего дохода также вызывает вопросы, поскольку опять-таки – закон в отличие от постановления Кабмина не устанавливает такого требования.

Кроме этих трех документов нужно также собрать:

справку о составе семьи;

копии паспортов взрослых членов семьи;

копии справок о присвоении идентификационного номера;

копия свидетельства о браке (в случае его заключения)

копия свидетельства о рождении детей (при их наличии);

справки с места работы о занимаемой должности с указанием срока работы на должности (для работающих членов семьи).

Все эти документы вместе с заявлением на участие в программе подаются в региональное управление Госфонда содействия молодежному жилищному строительству (далее – Фонд молодежного строительства).

Выбираем новое жилье

После сбора документов можно перейти к более приятному этапу – выбору собственного дома. Впрочем, и этот процесс имеет свои нюансы.

Дело в том, что государственная денежная помощь предоставляется только в пределах четко определенных квадратных метров – 21 кв. м общей площади жилья на одного человека и дополнительно 10,5 кв. м на всю семью. То есть для семьи из трех человек государство профинансирует жилую площадь, не превышающую 73,5 кв. м.

Кроме того, стоимость таких квадратных метров не должна превышать предельную стоимость 1 кв. м общей площади жилья, установленного постановлением Кабмина от 29 февраля 2012 года.

Например, для Киева эта сумма 7990 грн, а для Киевской области – 6435 грн.

Очевидно, что закрепленая стоимость жилья не соответствует рыночной цене. Конечно, никто не запрещает приобрести жилье по более высокой стоимости, и большую площадь от той, что установлена постановлением Кабмина. Однако в этом случае государственная поддержка будет рассчитываться только в пределах норм, закрепленных правительством.

Например, если семья из трех человек планирует купить в Киеве квартиру площадью 73,5 кв. м стоимостью 1 млн грн, то государственная поддержки будет рассчитываться на сумму только 587 265 грн. При этом государство оплачивает всего 50%. То есть в нашем примере – 293 632,5 грн. Таким образом, семья должна самостоятельно заплатить 706 367,5 грн, что фактически составляет 70% стоимости квартиры.

Несвободен участник программы и в выборе застройщика. Государственная помощь может быть направлена только на объекты жилищного строительства, перечень которых утверждает межведомственная комиссия, состав которой определяет Минрегионстрой.

В заключение, нужно заключить договор с Фондом молодежного строительства об участии в программе 50/50 и внести свою часть средств на счет в банке.

Опять же, участник программы может выбрать финансовое учреждение только с определенного перечня банков, которые являются партнерами Фонда.

Финансовая сторона вопроса

Кроме выше описанных ограничений в выборе жилья существует более существенный недостаток – отсутствие финансирования из госбюджета указанной программы.

Начиная с 2010 года, средства, выделяемые по бюджетной программе «Предоставление государственной поддержки для строительства (приобретения) доступного жилья», за счет которой и реализуется государственная программа компенсации части стоимости приобретенного жилья, постоянно уменьшались, а в конце марта финансирование соответствующей программы вообще прекратилось.

Как следствие, по данным Фонда молодежного строительства в 2014 году государственную помощь получили последние 144 семьи, и с тех пор государственная компенсация не выплачивалась новым участникам программы.

Не предусмотрены бюджетные средства и на этот год – закон № 1954-VIII не предусматривает перераспределение бюджетных средств.

Пока не известно, будут ли заложены необходимые средства в бюджете на 2018 год, поскольку срок действия Государственной целевой программы, на основании которой реализовывалась эта и другие государственные программы строительства доступного жилья, заканчивается в 2017 году.

50/50 быть!

Констатировать выше описанные недостатки программы частичной компенсации доступного жилья довольно обидно, ведь такая программа действительно нужна и имеет большой потенциал решить жилищные проблемы участников АТО и внутренних переселенцев.

По данным Киевской и областных государственных администраций, в очереди на получение жилья находятся 31 тыс. ветеранов АТО и 40 тыс. действующих военнослужащих, но в 2016 году только 1300 человек были обеспечены собственным жильем.

Такими темпами потребность всех участников АТО в собственном жилье будет покрыта не менее чем через 50 лет.

В этом контексте механизм возмещения стоимости приобретенного (построенного) жилья 50/50 смог бы сдвинуть жилую дилемму с мертвой точки, ведь на оплату только части стоимости жилья необходимо значительно меньше финансовых ресурсов.

К сожалению, принятие только одного закона № 1954-VIII мало.

Нужно заложить соответствующие средства для существования программы, привести подзаконные акты Кабмина в соответствие с законом и рыночными реалиями, устранив необходимость подавать документы, не предусмотренные законодательством, и подняв предельную стоимость 1 кв. метра.

Критически необходимо отказаться от практики установления ограниченного круга жилых объектов, которые могут быть профинансированы за счет государств, поскольку такой механизм приводит к потенциальным коррупционным рискам, необоснованно ограничивает право гражданина на свободный выбор и ставит участников строительного рынка в неравные условия конкуренции.

Конечно, предварительный отбор застройщиков позволяет отстранить от участия в государственной программе недобросовестных застройщиков. Однако участники программы способны самостоятельно оценить риски вклада собственных инвестиций, а бороться с мошенничеством в сфере строительства гораздо эффективнее через совершенствование работы правоохранительных органов и Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины, которая выдает лицензию на строительство и должна следить за соблюдением лицензионных условий.

Без проведения выше описанных изменений и без закладки в госбюджет необходимых финансовых ресурсов закон № 1954-VIII будет еще одним невыполненным обещанием государства перед ветеранами войны на Востоке Украины и ВПЛ.

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