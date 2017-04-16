Пасхальная корзина на Донетчине – 499 грн, на Луганщине – 542 грн. А в Киеве – 606 грн. Главная

В этом году стоимость полной пасхальной корзины в среднем по Украине составила 520 грн. Об этом сообщил директор Национального научного центра «Институт аграрной экономики» Юрий Лупенко.

Он уточнил, что при расчетах данной корзины учитывался следующий набор продуктов: традиционные мясные продукты, сыр, яйца, кулич, сливочное масло, мягкий и твердый сыр, а также дополнительные продукты – помидоры, огурцы, яблоки и красное вино.

По расчетам ученых Института аграрной экономики, самая дешевая пасхальная корзина в Тернопольской области – 478 грн, а самая дорогая в Киеве – 606 грн. «Это зависит от ценовых колебаний на продукты питания в областях Украины», – пояснил Лупенко.

По его словам, в западном регионе Украины, кроме Тернопольской области, дешевле пасхальная корзина:

на Волыни – 495 грн;

в Черновицкой области – 500 грн;

в Ровенской области – 507 грн;

во Львовской области – 515 грн.

Стоимость такого же продуктового набора на Закарпатье превысила среднюю по стране и составила 530 грн. Самая дорогая в регионе пасхальная корзина в Ивано-Франковской области – 536 грн.

В центре Украины самая дешевая праздничная корзина на Сумщине – 486 грн. Далее:

на Житомирщине – 495 грн;

в Хмельницкой области – 499 грн;

в Черниговской области – 501 грн;

в Кировоградской области – 520 грн.

в Винницкой области – 524 грн;

в Черкасской – 532 грн;

на Полтавщине – 541 грн.

в Киевской области – 567 грн.

Самая дорогая пасхальная корзина традиционно в Киеве, где за нее придется заплатить 606 грн.

Стоимость Пасхальной корзины на востоке, в основном, близка к средней по Украине:

в Донецкой области – 499 грн;

в Запорожской области – 500 грн;

в Харьковской области – 527 грн;

Самые дорогие в регионе пасхальные корзины в Луганской (542 грн) и Днепропетровской (544 грн) областях.

В южной части страны:

на Николаевщине – 527 грн;

в Херсонской области – 565 грн;

в Одесской области – 574 грн.

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