Пасхальная корзина на Донетчине – 499 грн, на Луганщине – 542 грн. А в Киеве – 606 грн. Главная

Пасхальная корзина на Донетчине – 499 грн, на Луганщине – 542 грн. А в Киеве – 606 грн

16.04.17 13:05 dnews.dn.ua Новости 20

Пасхальная корзина на Донетчине – 499 грн, на Луганщине – 542 грн. А в Киеве – 606 грн

В этом году стоимость полной пасхальной корзины в среднем по Украине составила 520 грн. Об этом сообщил директор Национального научного центра «Институт аграрной экономики» Юрий Лупенко.

Он уточнил, что при расчетах данной корзины учитывался следующий набор продуктов: традиционные мясные продукты, сыр, яйца, кулич, сливочное масло, мягкий и твердый сыр, а также дополнительные продукты – помидоры, огурцы, яблоки и красное вино.

По расчетам ученых Института аграрной экономики, самая дешевая пасхальная корзина в Тернопольской области – 478 грн, а самая дорогая в Киеве – 606 грн. «Это зависит от ценовых колебаний на продукты питания в областях Украины», – пояснил Лупенко.

По его словам, в западном регионе Украины, кроме Тернопольской области, дешевле пасхальная корзина:

  • на Волыни – 495 грн;
  • в Черновицкой области – 500 грн;
  • в Ровенской области – 507 грн;
  • во Львовской области – 515 грн.

Стоимость такого же продуктового набора на Закарпатье превысила среднюю по стране и составила 530 грн. Самая дорогая в регионе пасхальная корзина в Ивано-Франковской области – 536 грн.

В центре Украины самая дешевая праздничная корзина на Сумщине – 486 грн. Далее:

  • на Житомирщине – 495 грн;
  • в Хмельницкой области – 499 грн;
  • в Черниговской области – 501 грн;
  • в Кировоградской области – 520 грн.
  • в Винницкой области – 524 грн;
  • в Черкасской – 532 грн;
  • на Полтавщине – 541 грн.
  • в Киевской области – 567 грн.

Самая дорогая пасхальная корзина традиционно в Киеве, где за нее придется заплатить 606 грн.

Стоимость Пасхальной корзины на востоке, в основном, близка к средней по Украине:

  • в Донецкой области – 499 грн;
  • в Запорожской области – 500 грн;
  • в Харьковской области – 527 грн;

Самые дорогие в регионе пасхальные корзины в Луганской (542 грн) и Днепропетровской (544 грн) областях.

В южной части страны:

  • на Николаевщине – 527 грн;
  • в Херсонской области – 565 грн;
  • в Одесской области – 574 грн.

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