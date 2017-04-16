Волонтерам, прежде всего, нужно не забывать о своих близких, – Скрипка . Главная

Волонтеры, активно помогающие армии и мирным жителям, часто забывают окружать заботой именно своих близких. Такое мнение в интервью «Апострофу» высказал музыкант, лидер группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка

«В первую очередь нужно не забывать о тех людях, которые рядом с нами, о наших близких. Мы об этом часто забываем. Люди занимаются волонтерством, на войну передают и ездят, а рядом может страдать его близкий человек. Я уверен, в каждой семье есть, кому помочь. Ты не можешь их полностью спасти, но поддерживать и помогать надо. Безусловно, это – первый приоритет! В первую очередь я помогаю своим детям и семье. Потом, безусловно, идет помощь в сотрудничестве с теми партнерами, которых ты знаешь и доверяешь. Это именно адресная помощь. А когда мне звонят незнакомые люди прямо на мобилку, а, поверьте, ко мне обращаются очень часто с просьбами о помощи, я говорю им: вы хотите, чтобы мои дети остались без отца? Я не знаю этих людей, и это может быть элементарное мошенничество», – пояснил Скрипка.

В плане благотворительности музыкант обычно делает события в сфере искусства, «а не просто "вынул деньги из кармана и дал"». «Это очень важно, потому что мы воспитываем в обществе чувство социальной ответственности. Люди приходят на наши мероприятия, общаются, учатся делать добрые дела», – сказал он.

В качестве примера Скрипка привел сотрудничество с Киевским центром кардиологии и кардиохирургии, «где работает прекрасный человек и врач Владимир Жовнир, с которым мы давно знакомы». «Благодаря искусству мы зарабатываем деньги, на которые покупаем хирургические инструменты или оборудование. Потом ты встречаешься с врачами, вручаешь им закупленные инструменты, видишь детей, которых они спасли, и слезы счастья на глазах их мам. Вот это я понимаю - правильный и содержательный путь! Это не быстро происходит, но через полгода ты видишь конкретные результаты своей работы», – детализировал музыкант.

Также Скрипка и его команда помогает украинским военным. «И вещи на фронт высылаем, и деньги на тепловизоры собирали и собираем. У моих детей есть преподаватель, тренер боевого гопака, который ушел на фронт. Мои дети с друзьями летом пошли работать, собрали средства, купили тепловизор и отправили на фронт своему учителю. Он написал: вы мне спасли жизнь. Потом он вернулся живым и продолжает детей тренировать. Так ты видишь конкретные результаты конкретных людей, это люди твоего круга», – констатировал он.

Скрипка уточнил, что решение приобрести тепловизор дети приняли сами: «Это как-то само возникло. Они пошли на работу, хотели себе на айпады и компьютеры заработать, для этого мыли и ремонтировали машины. А тут так случилось, что пошел на фронт их учитель, и мы сели обсуждать это. Я очень аккуратно сказал им, что, может, они могли бы выделить часть средств из своей зарплаты, это было бы хорошо. Они даже задумываться не стали: сразу всю зарплату отдали и все».