На Луганщине очистили ряды фискальной службы и таможни. Главная

На Луганщине за I квартал текущего года проведено 58 служебных расследований и проверок Главного управления Государственной фискальной службы в Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«По их результатам, в 22 случаях установлены нарушения со стороны сотрудников ГУ ГФС в Луганской области и Луганской таможни ГФС. По выявленным нарушениям в правоохранительные органы направлено 8 материалов проверок, начато 3 уголовных производства, 2 сотрудникам сообщено о подозрении, 2 обвинительных акты направлены в суд. По 1 сотруднику составлен админпротокол о совершении административного правонарушения, связанного с коррупцией», – говорится в сообщении.

Руководителям территориальных фискальных органов и Луганской таможни ГФС внесены 17 представлений для принятия мер реагирования, по результатам которых 2 сотрудников уволены.