Соцработников Доброполья пересадили на велосипеды (Фото). Новости

Сотрудникам территориального центра социального обслуживания Добропольского района вручили практически безотказные средства передвижения – велосипеды. Теперь социальным работникам будет легче обслуживать на дому своих подопечных – граждан пожилого возраста, людей с инвалидностью и др.

Велосипеды приобретены в рамках «Соглашения о социальном партнерстве» Добропольской районной государственной администрации с местными предприятиями.

На территории Добропольского района находятся 62 села. Как правило, одним социальным работником обслуживаются жители нескольких из них. Зона обслуживания охватывает значительное расстояние. Автотранспорта для таких нужд у терцентров нет, поэтому велосипеды также выход из положения.

Источник: ДДК