Соцработников Доброполья пересадили на велосипеды (Фото). Новости

Соцработников Доброполья пересадили на велосипеды (Фото)

16.04.17 17:23 ddk.dn.ua Новости 0

Соцработников Доброполья пересадили на велосипеды (Фото)

Сотрудникам территориального центра социального обслуживания Добропольского района вручили практически безотказные средства передвижения – велосипеды. Теперь социальным работникам будет легче обслуживать на дому своих подопечных – граждан пожилого возраста, людей с инвалидностью и др.

Велосипеды приобретены в рамках «Соглашения о социальном партнерстве» Добропольской районной государственной администрации с местными предприятиями.

На территории Добропольского района находятся 62 села. Как правило, одним социальным работником обслуживаются жители нескольких из них. Зона обслуживания охватывает значительное расстояние. Автотранспорта для таких нужд у терцентров нет, поэтому велосипеды также выход из положения.

Источник: ДДК

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