В Краматорске живут 77 национальностей (Фото). Новости

В Краматорске на сегодняшней день насчитывается 77 национальностей, работают 11 общественных организаций национально-культурной направленности.

Краматорская Армянская община им. В. Маиляне – армянская община вторая по численности в Донецкой области. В Краматорске на базе ОШ №1 работает воскресная школа, где детей общины знакомят с армянской музыкой, работает шахматная секция. В планах общины – строительство в городе Армянской церкви.

Еврейский благотворительный фонд «Хесед-Мориа». В краматорском «Хеседе» работают 42 сотрудника и фонд, кроме города, обслуживает три отделения в Донецкой области (Славянск, Константиновка, Дружковка и прилегающие к ним районы).

Центр работает в городе с 1998 года, его основной задачей является: оказание ежемесячной материальной помощи для приобретения продуктов питания и медикаментов жертвам Холокоста, и членам их семей (супруг, супруга), поэтому среди тех, кому оказывается помощь есть и украинцы, русские, поляки, немцы и другие национальности.

Только патронажных сестер в фонде работает 28 человек, они обслуживают 157 лежащих и тяжелобольных людей. Фонд оказывает один раз в квартал и так называемую «экстренную» материальную площадь, для особо нуждающихся и больных, при наличии справки от врача.

Сегодня фонд оказывает различные виды помощи более 500 своим членам. В организации имеется свой зал, где занимается хор, в котором 15 человек, даются концерты, проводятся праздники, выставки, отмечаются дни рождения и др. мероприятия. Каждую пятницу в клубе проводят шабат.

Краматорское городское общество «Аристид» является структурой Федерации греческой общины Украины. Общество существует в городе с 1966 года. Сейчас в нем состоит всего 88 человек, в основном это пожилые люди, молодежи почти нет. В воскресенье проходят занятия по изучению греческого языка и культуры, занятия посещают сегодня всего 6 детей.

Также в городе зарегистрированы: городская еврейская община «Яхад», российская громада, «Русский рух Украины», турецкая, грузинская, польская, чешская, белорусская общины, есть немецкое товарищество «Возрождение», центр развития бразильского искусства, где каждый желающий может научиться танцевать капоэйра.

Источник: КраматорскPost