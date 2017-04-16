Пасха в Донецке и Луганске (Фото). Главная

Сегодня, 16 апреля, пасхальные богослужение проходят и на неподконтрольных украинской власти территориях Донбасса.
Как отмечалось ранее, в «ДНР» в этот день открыты 184 православных храма, а в «ЛНР» – в более 200.
Донецк. Спасо-Преображенский кафедральный собор
Донецк. Собор святых Петра и Февронии Муромских
Луганск. Свято-Петропавловский кафедральный собор
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