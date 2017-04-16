Пасха в греко-католической церкви в Мирнограде (Фото). Новости

Сегодня, 16 апреля, с утра в Мирнограде (до переименования Димитров, Донецкая обл.) в Храме Святых Апостолов Петра и Павла УГКЦ проходили пасхальные богослужения.
Настоятелю храма отцу Ивану Василенко помогали править святой Литургией отец Василий Довгань, капеллан батальона «Карпатская Сечь», и семинаристы из Львова.
В храме собралось много прихожан – жителей и гостей Мирнограда. Священники благословили прихожан. В конце праздничного богослужения состоялся обряд миропомазания.
А потом на церковном дворе священники освящали пасхальные праздничные блюда: куличи, яйца-крашенки, мясо, сыр и другие блюда.
После благословения люди пошли по домам разговляться, а святые отцы Иван Василенко и Василий Довгань отправились в 66-й Львовский госпиталь, базирующийся в Покровске, а также в 55-й батальон, чтобы поздравить с праздником Пасхи военных.
Кроме того, капеллан «Карпатской Сечи» вместе с волонтерами привезли на Донбасс от жителей Коломыи, Франковщины и других сел Западной Украины большую пасхальную корзину для воинов АТО. Две тонны куличей они доставят украинским защитникам в Песках и Авдеевке.
Источник: ДДК
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