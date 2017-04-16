Олег Скрипка о жителях неподконтрольного Донбасса: У них в глазах такая безнадега. Главная

Лидер группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка посещает зону АТО, где выступает как перед военными, так и дает концерты в городах. Своими впечатлениями музыкант поделился в интервью «Апострофу».

«У нас тур был, так мы просто ездили грузовиками и на них же выступали. Это была сцена, мы ставили колонки и давали концерты в военных частях, в городах. Еще был я на так называемой "линии Ноль"», – пояснил Скрипка.

Особо впечатлило музыканта общение с людьми с неподконтрольных украинской власти территорий. «Я видел тех людей. С той территории люди через КПП едут к нам пенсии забирать и закупаться в магазинах, потому что продукты дешевле и качественнее. И эти люди очень сильно отличаются от тех людей, которые с нашей территории. У них такие потухшие взгляды. У них в глазах такая безнадега. Такие люди даже на концерт подходили. Я видел, они стояли в очереди на КПП, а потом подходили к нам на концерт», – рассказал он.

В одну из таких поездок музыканты попали под минометный обстрел в районе Дебальцево. «Страшно! Реально страшно. А однажды мы несколькими машинами с аппаратурой и музыкантами возвращались через Авдеевку с колонной, и у сопровождающей военной машины отпало колесо. Военные нам говорят: езжайте, мы же не будем все здесь погибать. Машину оставить нельзя, потому что ее разберут и разворуют. Нам ничего не оставалось, как ребят просто оставить ночью в поле. Они сразу же попали под обстрел, их или коптеры вычислили, или кто-то сдал. Не знаю, это случайно или они кому-то позвонили, но их прикрыла наша артиллерия и спасла. Немного было выстрелов, штук пять-шесть, а затем артиллерия поддержала, прикрыла, и они до рассвета продержались и утром их забрали живыми», – поделился Скрипка.

Он пояснил, что ездит в зону АТО «для себя, для своей семьи». «Во-первых, ты понимаешь, что ты прикладываешь небольшую долю для того, чтобы у нас здесь не было войны. А во-вторых, тут еще есть такой довольно деликатный момент. Как только началась война, каждый мужчина, если он более-менее адекватный, задает себе вопрос: поеду я на фронт воевать? Сознательно или подсознательно этот вопрос возникает, и ты делаешь свой выбор, тоже сознательно или подсознательно. Я сделал выбор такой: я человек не военный, я не умею стрелять. У меня такое мирное дело, я хочу и играть, и своих поддерживать, и с детьми быть, и тому подобное. Но ты все равно отдаешь свою энергию, свое время, помогаешь, ты ездишь иногда туда. Может, не так часто, как хотелось, но ты это делаешь. Многие музыканты так делают, по крайней мере, все мои знакомые. Есть такие музыканты, которые вообще не вылезают из окопов», – дополнил музыкант.

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