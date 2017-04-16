Индекс паски: состав выпечки подорожал на 35% (Инфографка). Главная

В этом году стоимость выпечки пасхального кулича в домашних условиях стоит 29,81 грн, что на 35,3% дороже, чем в 2016 году. Таковы результаты исследования команды аналитиков Министерства экономического развития Украины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Цены почти на все ингредиенты выросли. Самое большее, на 34%, подорожало сливочное масло. Оно же больше всего повлияло на рост конечной стоимости домашней паски, поскольку доля сливочного масла [в паске] составляет около 30%. Сахарная пудра в свою очередь продолжила проявлять признаки незаурядной стабильности – уже три года подряд она стоит 40 грн за килограмм», – говорится в сообщении.

Согласно консенсус-прогнозу Минэкономразвития, инфляция в 2017 сохранится на уровне 11% (декабрь 2017 года к декабрю 2016 года).

«Обращаем ваше внимание, что "Индекс паски" не является официальным макроэкономическим показателем, не отражает инфляцию или индекс потребительских цен. Все расчеты – приблизительные, совершенные на основе мониторинга цен на социально значимые товары и экспертной оценки Минэкономразвития», – резюмировали в пресс-службе.

Отметим, что в 2016 году стоимость домашней выпечки паски на 33,9% была выше, чем в 2015 году.

Индекс паски 2017 года в сравнении с 2016 годом

Индекс паски 2016 года в сравнении с 2015 годом

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