На базе ДонНТУ-переселенца открыли Молодежный хаб Покровска (Фото). Новости

В Донецком национальном техническом университете, который сейчас базируется в Покровске (до переименования – Красноармейск, Донецкая обл.), открыли Молодежный хаб Покровска (от англ. hub – центр).

Как пояснил старший преподаватель кафедры автоматики и телекоммуникаций ДонНТУ Глеб Ступак, сейчас в проекте задействовано 4 человека. «На первый взгляд пространство кажется небольшим, но в летнее время можно также использовать площадку рядом со ступеньками на улице», – пояснил Ступак.

Работа хаба будет организована таким образом, чтобы дать возможность собираться на его территории представителям академического бизнес-инкубатора, не так давно открывшегося в ДонНТУ. Также в его стенах смогут проводить встречи участники Клуба английского языка и Центра японской культуры.

Рядом с помещением хаба расположена комната для диджея студенческого радио, работающего на территории индустриального института и ДонНТУ.

«Хаб – это яркий пример коворкинга (от англ. co-working – совместная работа, – прим.) для реализации идей. Но лично для меня это также место, где можно просто отдохнуть, а не только работать», – поделилась своими впечатлениями студентка Екатерина Елагина.

Источники: ТК «Орбита», пресс-служба ДонНТУ

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