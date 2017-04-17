В Краматорске подняли цены на «ромашки» и «колокольчики». Прайс (Фото). Новости

16 апреля в Краматорске открыл новый сезон парк «Юбилейный». Несмотря на непогоду в первый день посетителей было немало.

По сложившейся уже традиции, на открытии парка также проходит ярмарка мастеров «Hand made». Здесь можно было приобрести авторскую бижутерию, натуральные свечи, мыло ручной работы и косметику, мягкие игрушки и многое другое.

Цены на атракционы, как и следовало ожидать, по сравнению с прошлым годом стали немного выше. Так, например, раньше детский билет на аттракцион «Ромашка» стоил 7 грн, теперь – 9 грн.

Парк готов принимать посетителей с 11 утра до 11 часов вечера.

Источник: Восточный проект