В Краматорске подняли цены на «ромашки» и «колокольчики». Прайс (Фото). Новости

В Краматорске подняли цены на «ромашки» и «колокольчики». Прайс (Фото)

17.04.17 06:32 vp.donetsk.ua Новости 303

В Краматорске подняли цены на «ромашки» и «колокольчики». Прайс (Фото)

16 апреля в Краматорске открыл новый сезон парк «Юбилейный». Несмотря на непогоду в первый день посетителей было немало. 

кр2

кр3

кр4 

 

По сложившейся уже традиции, на открытии парка также проходит ярмарка мастеров «Hand made». Здесь можно было приобрести авторскую бижутерию, натуральные свечи, мыло ручной работы и косметику, мягкие игрушки и многое другое. 

кр6

кр7

Цены на атракционы, как и следовало ожидать, по сравнению с прошлым годом стали немного выше. Так, например, раньше детский билет на аттракцион «Ромашка» стоил 7 грн, теперь – 9 грн.

 кр8   

Парк готов принимать посетителей с 11 утра до 11 часов вечера.

Источник: Восточный проект

Комментарии