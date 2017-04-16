В Святогорье прибыл Иерусалимский Благодатный огонь. Его раздали верующим (Фото). Новости

Сегодня, 16 апреля, Святогорск (Донецкая обл.) встречал Иерусалимский Благодатный огонь. Об этом сообщает пресс-служба Свято-Успенской Святогорской Лавры.

«Встречу возглавил Святогорский митрополит Арсений, состоялась она в 18:00 у центрального входа в Свято-Успенский собор Святогорской обители. Вместе со своим наместником святыню встречало все святогорское духовенство и братия, а также многочисленные паломники», – уточнили в пресс-сдужбе.

Благодатный огонь привезли из Киева, куда он был доставлен из Иерусалима.

«По встрече иерусалимской святыни в Святогорской обители, Благодатный огонь был роздан всем собравшимся верующим, которые с благоговением унесли его в свои дома», – отметили в пресс-службе.

Фото пресс-службы Свято-Успенской Святогорской Лавры