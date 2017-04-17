Минсоцполитики сократит число получателей субсидий на треть. Новости

В Украине в 2018 году субсидии будут получать около 5 млн домохозяйств. Об этом сообщил министр социальной политики Украины Андрей Рева в интервью «Зеркалу недели».

По словам министра, наибольшее количество социально незащищенных граждан, которые не могли заплатить за коммунальные услуги, Украина должна была получить в конце отопительного сезона 2016-2017 годов.

«Наибольшее количество социально незащищенных, неспособных заплатить за жилищно-коммунальные услуги, мы должны были получить на конец отопительного сезона 2016-2017 гг. Эту точку мы проходим. Когда мы считали, сколько вообще может быть получателей субсидий, то выходили на 8-9 млн. По факту на январь 2017 года их было 7,5 млн. Остальные 1,5 млн, скорее всего, имели формальное право на получение очень небольшой субсидии, но просто не захотели заниматься ее оформлением», – отметил Рева.

Министр уточнил, что доходы людей растут, а стремительного роста тарифов не будет.

«Я прогнозирую, что на 1 января 2018 года субсидии будут получать около 5 млн домохозяйств. Где-то треть отсеется», – заявил Андрей Рева.