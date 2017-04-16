Пасха в Краматорске (Фото). Главная

Сегодня, 16 апреля, во всех храмах Краматорска тысячи местных жителей отмечали Воскресение Христово.
Источник: Восточный проект
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