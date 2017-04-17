Больница Семеновки: спустя 3 года с освобождения – ни живого места (Фото). Новости

Больница Семеновки: спустя 3 года с освобождения – ни живого места (Фото)

17.04.17 08:33 dnews.dn.ua Новости 491

Больница Семеновки: спустя 3 года с освобождения – ни живого места (Фото)

Члены Харьковской правозащитной группы посетили поселок Семеновка Славянского района (Донецкая обл.), который был практически весь разрушен после ожесточенных боев весной 2014 года.

«Поселок Семеновка, что около Славянска на Донетчине, в 2014 году подвергся огромным разрушениям в результате обстрелов. В частности, боевики для обстрела населенных пунктов, использовали систему залпового огня "Град". Как результат ожесточенных боев за населенный пункт, остались стоять так и не восстановленные 8 корпусов больницы», – проанонсировали фото правозащитники на странице Facebook ХПГ.

Фото: Facebook  / Харківська правозахисна група

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