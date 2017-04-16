В Покровске масштабный пожар в центральном парке (Фото, Видео). Главная

Сегодня, 16 апреля, в Покровске произошло возгорании склада веток за парком «Юбилейный».

Сообщение о воспламенении поступило на дежурный пульт спасателей около 18:30. По состоянию на 21:00 пожар еще не был потушен.

Площадь пожара достигает 3 гектаров. Предварительная причина – неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

На месте происшествия работают 2 отделения спасателей. 12 человек личного состава находятся по периметру возгорания, чтобы не допустить распространения огня. В этом им помогают работники КП «УГХ», которые с помощью экскаваторов ограждают место пожара земляной насыпью.

Ранее данное место было отведено для складирования срезанных в ходе омоложения веток. В октябре-ноябре прошлого года их планировалось переработать в щепу при помощи дробилки.

Источники: Сайт Покровска и Мирнограда, ТК «Орбита»