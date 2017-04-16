Несмотря на угрозу теракта, в Мариуполе прошел Крестный ход (Фото, Видео). Новости

Несмотря на угрозу теракта, в Мариуполе прошел Крестный ход (Фото, Видео)

16.04.17 23:23 0629.com.ua Новости 8

Несмотря на угрозу теракта, в Мариуполе прошел Крестный ход (Фото, Видео)

Сегодня, 16 апреля в Мариуполе, несмотря на предупреждение о теракте, состоялся Крестный ход. Правда, он был не таким масштабным, как планировалось изначально.

В 15:00 в храме Покрова Божьей Матери (Театральный сквер) митрополит Донецкий и Мариупольский Илларион, провел богослужение.

Самый большой храм Мариуполя собрал сотни жителей города.

После службы состоялся и объявленный ранее Крестный ход. Правда, он прошел вокруг храма. Ранее планировалось, что он стартует от Свято-Никольского кафедрального собора. Затем путь участников пройдет через площадь Кирова, и они поднимутся по проспекту Металлургов к храму Покрова Божьей Матери. Однако данный маршрут отменили из-за возможных провокаций. По официальной версии, причина отмены – возможные теракты.

К слову, правопорядок на месте проведения Крестного хода охраняло большое количество полицейских. 

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Источник: Сайт города Мариуполя

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