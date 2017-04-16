Несмотря на угрозу теракта, в Мариуполе прошел Крестный ход (Фото, Видео). Новости

Сегодня, 16 апреля в Мариуполе, несмотря на предупреждение о теракте, состоялся Крестный ход. Правда, он был не таким масштабным, как планировалось изначально.
В 15:00 в храме Покрова Божьей Матери (Театральный сквер) митрополит Донецкий и Мариупольский Илларион, провел богослужение.
Самый большой храм Мариуполя собрал сотни жителей города.
После службы состоялся и объявленный ранее Крестный ход. Правда, он прошел вокруг храма. Ранее планировалось, что он стартует от Свято-Никольского кафедрального собора. Затем путь участников пройдет через площадь Кирова, и они поднимутся по проспекту Металлургов к храму Покрова Божьей Матери. Однако данный маршрут отменили из-за возможных провокаций. По официальной версии, причина отмены – возможные теракты.
К слову, правопорядок на месте проведения Крестного хода охраняло большое количество полицейских.
Источник: Сайт города Мариуполя
Читайте также:
- В Святогорье прибыл Иерусалимский Благодатный огонь. Его раздали верующим (Фото)
- Праздник Светлой Пасхи в Мариуполе (Видео)Три храма: Пасха в Покровске (Фото)
- В Славянске встретили Светлое Христово Воскресение (Фото)
- Славянск продолжает празднование Пасхи (Фото)
- Пасха в Краматорске (Фото)
- Пасха в греко-католической церкви в Мирнограде (Фото)
- Пасха в Донецке и Луганске (Фото)
Комментарии