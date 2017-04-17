Как работают «представительства ДНР» в Европе (Фото). Новости

С осени 2016 года в «ДНР» громко заявляют об открытиях «представительств» «республики» в странах Европы. В сентябре 2016 года – в Остраве (Чехия), в декабре – в Турине (Италия), а последнее – 21 марта в Афинах (Греция).

В Греции все есть

Нарядные гости, несколько видеокамер, две бутылки шампанского и местный священник. Организаторы сделали все, чтобы придать этому мероприятию веса.

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Открытие «представительства ДНР» в Афинах

В качестве «президента представительского центра ДНР» в Греции был представлен Андреас Заферис – журналист, руководитель культурного центра «Федор Достоевский» в Афинах, член организации «Спаси Донбасс», «профессор» «Горловского института иностранных языков (ДНР)», представитель общественной организации «Ассоциация греков-беженцев из Украины» и пр.

Андреас Заферис

У «представительства» нет своего здания. Ютится оно в одной комнатке № 2510 в местном культурном центре. Это район Эксархия. Благополучным его назвать сложно. Как поясняет греческий журналист Костас Онисенко, это любимое место местных анархистов. Район опасен.

«Если каким-то образом туда заезжает полицейская машина, то ее атакуют. Поэтому полиция пытается, если нет важной причины, туда не соваться. Если кто-то попросит, чтобы это место проконтролировали какие-либо государственные структуры, то это будет нелегко», – рассказывает журналист.

«Центр» в Чехии

В Чехии город Острава выбран не случайно. С 2009 года это был город-побратим Донецка. Открытие первого «представительства ДНР» в Европе здесь было наиболее пафосным. Офис в красивом старинном доме. На фасаде флаги Чехии и «ДНР». На стене красивая табличка с названием. На презентации руководитель «центра» Нела Лискова рассказала о своих далеко идущих планах.

«Мы планируем расширить наше сотрудничество и укрепить отношения между Чешской Республикой и Донецкой народной республикой», – отмечала Лискова.

Здание в Чехии, где открывали «представительство ДНР»

С того момента прошло более полугода. Сейчас в здании «представительства» и след простыл. Флаги сняли, вместо красивой таблички – пустое место. Внутри тоже никаких признаков общественно-политической жизни.

Через полгода после открытия «центра» – никаких признаков жизни

Спрашиваем у местных, куда же делось «представительство»?

– Добрый день, мы ищем «представительский центр ДНР», он должен быть здесь.

– Я слышала о нем, но сейчас его здесь нет. Думаю, это была лишь формальность.

– А долго он здесь находился?

– Мы приехали смотреть офис в ноябре 2016-го, и здесь уже было пусто, – рассказала женщина, работающая в этом здании.

«Жизнь этого "центра" в информационном поле очень отличается от реального. Это, скорее, виртуальный проект. Я не слышал, чтобы он как-то работал в реальной жизни», – говорит аналитик организации Kremlinwatch Роман Маца.

В начале апреля 2017 года суд города Острава, принял решение о ликвидации общественной организации под названием «Представительство Донецкой народной республики». Данное решение было принято со второй попытки. «Председателю организации было направлено решение инициировать процедуру ликвидации», – сообщил представитель областного суда в Остраве.

Поколебимый Турин

Декабрь, итальянский Турин. Схема аналогична: пророссийские активисты регистрируют обычную общественную организацию и дают ей громкое название. На следующий день представители местного Министерства иностранных дел реагируют: мол, организация не имеет официального статуса. Это не более, чем частная инициатива. Но поскольку, согласно местному законодательству, она безвредна, закрыть ее тоже не могут.

«Ну, например, ассоциация по связям с Лилипутии или с Марсом или с выдуманной страной. Все это возможно. Как мне объяснили в местных органах: чудаков много. Почему мы должны им запрещать мечтать и развивать контакты?» – говорит чрезвычайный и полномочный посол Украины в Италии Евгений Перелыгин.

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Окно в Европу хотели прорубить и представители «ЛНР». Отличиться в Австрии. Но в последний момент мелкий чиновник муниципалитета в Вене Альфред Альмедер отказался от предложения возглавить «организацию».

По материалам: «Радио Свобода»

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