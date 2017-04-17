С 1 сентября родители не смогут отдать своих детей в интернат. Главная

С 1 сентября Министерство образования Украины намерено перестать набирать в интернаты детей, у которых есть родители. Имеется ввиду запрет на устройство в интернатные учреждения детей до 3 лет по заявлению родителей, кроме случаев, когда необходима паллиативная помощь. Об этом заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева в интервью «Зеркало недели».

«Смотрите, что происходит. Мы выплачиваем помощь многодетной семье, потом родители сдают ребенка в интернат, куда, опять-таки, поступает финансирование на ребенка. А потом мы начинаем проверять, воспитывается ребенок дома или в интернате. Вся эта система, когда все бегают по кругу и деньги выплачиваются по 15 раз, а крайним оказывается ребенок, – просто песня. Это надо прекращать. В стратегии четко определено: мы должны добиться, чтобы каждый ребенок имел семью», – отметил министр.

Он напомнил, с какой целью создавались интернаты и какая ситуация сейчас.

«Интернаты создавались для воспитания детей, у которых нет семьи. И государство пыталось ее заменить. В 2000-м у нас было 99 тыс. детей в интернатах, а сейчас — 106 тыс. Тогда сирот из них было 40%, а 60% имели родителей. Сейчас – 8% сирот, 92% имеют родителей. Что происходит? Когда сироты закончились, интернаты начали затягивать к себе детей, имеющих родителей. С 1 сентября Минобразования намерено перестать набирать в такие учреждения детей без необходимости, провоцируя тем самым социальное сиротство», – рассказал Андрей Рева.

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