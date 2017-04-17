В Северодонецке вместо школьной теплицы построили частный дом. Дело передано в суд. Главная

В Северодонецке (Луганская обл.) 8 лет назад на территории школы №18 начали строить теплицу. Но спустя время на этом месте появился частный дом. Об этом сообщает телеканал «ИРТА».

Такое соседство не устраивает ни саму школу, ни прокуратуру, поэтому дело передали в суд. В городском суде состоялось первое заседание, до этого дело рассматривали в окружном суде. Но и здесь рассмотрение решили перенести на конец апреля.

Как выяснилось, еще в 2007 году Северодонецкий горсовет своим решением изменил целевое назначение земельного участка на территории школы с хозяйственного на коммерческое. На 25 лет земля передана в аренду фирме, которая должна была строить здесь теплицу с хозяйственными блоками.

По словам директора школы №18 Натальи Фоменко, участок был передан предпринимателю, который «реконструировал» теплицу таким образом, чтобы проживать там. Со временем предприниматель захватил еще часть земли, в том числе детскую площадку. С 2011 года предпринимателю отказано в аренде земли, поэтому его нахождение на этом участке является незаконным. По документам же по-прежнему здание числится нежилым.

Ответчик по этому делу комментарии журналистам не дает.