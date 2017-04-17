ПРООН зовет на бесплатные тренинги по написанию бизнес-планов для жителей Донбасса. Контакты. Главная

В течение апреля-мая 2017 года Программа развития ООН в Украине (ПРООН) при финансовой поддержке правительства Японии проведет 12 бизнес-тренингов по разработке бизнес-планов для дальнейшего их представления на конкурс бизнес-грантов. Об этом сообщает отдел коммуникаций ПРООН в Украине.

К участию в тренингах по написанию бизнес-планов приглашают внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и местных жителей Донецкой и Луганской областей. Тренинги разработаны для тех, кто желает начать, восстановить или развить свой бизнес.

Цели:

предоставить возможность участникам выработать бизнес-идею для развития бизнеса и улучшить способность к развитию бизнеса;

помочь желающим подготовить бизнес-планы для представления на конкурс бизнес-грантов ПРООН;

предоставить информацию о деятельности в соответствии с требованиями действующего законодательства (регистрационные процедуры, ведение бухгалтерского учета, юридические процедуры), которая необходима для ведения собственного дела;

повысить осведомленность о маркетинговых инструментах и способах расширения рынков сбыта.

Участие в тренингах ­бесплатное:

обеспечивается жилье на период продолжительности тренингов для лиц, проживающих за пределами города проведения тренинга;

обеспечивается питание на время проведения тренингов;

иногородним лицам, желающим принять участие в тренинге, расходы на проезд будут возмещаться только в рамках области, в которой проводится тренинг, при наличии проездных документов (фискальных билетов с датой выезда);

участники будут обеспечиваться раздаточными учебными материалами.

Не будут допускаться к участию в тренинге лица, которые уже участвовали в тренингах по бизнес-планированию, которые организовывались ПРООН, или участники, которые уже получили бизнес-грант ПРООН.

Количество участников каждого тренинга – до 20 человек.

Где и когда:

Краматорск : 25-27 апреля и 13-15 мая 2017 года.

: 25-27 апреля и 13-15 мая 2017 года. Северодонецк : 10-12 и 16-18 мая 2017 года.

: 10-12 и 16-18 мая 2017 года. Мариуполь : 11-14 и 15-18 мая 2017 года.

Как подать заявку.

Для участия в бизнес-тренинге участники должны заполнить до 21 апреля 2017 года (или не менее чем за 5 календарных дней до даты очередного тренинга) онлайн-анкету.

Контактные лица ПРООН:

участникам из Донецкой области – координатор ПРООН Иван Мукомел (095-205-19-00, ivan.mykomel@gmail.com)

участникам из Луганской области – координатор ПРООН Владимир Ищенко (066-766-95-85, v.ischenko3001@gmail.com).

Участники, которые будут отобраны для участия в тренинге, будут проинформированы о месте и времени начала тренингов, а также других организационно-технических вопросах минимум за 3 дня до их начала.