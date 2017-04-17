Турция меняет форму правления. Новости

16 апреля в Турции прошел конституционный референдум о дальнейшей форме правления в государстве. Избиратели, поддержавшие введение президентской системы правления, поставили точку в спорах по этому вопросу. Об этом заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, передает «Сегодня.ua».

По данным агентства Anadolu, которое наряду с высшим избирательным советом имеет право публиковать результаты голосования, после обработки 99% бюллетеней сторонники конституционных поправок набирают 51,3% голосов при явке 84%.

Оппозиция выразила несогласие с этими итогами. Официальные результаты референдума пока не опубликованы.

«Народ, проголосовав "за", поставил точку в спорах о президентской системе. Теперь демократия и правовое государство будут еще сильнее. Мы едины, мы все братья. Ни у кого не должна остаться душевная рана», – сказал Йылдырым, выступая перед сторонниками в Анкаре.

Согласно предварительным данным о результатах референдума, сторонники перехода на президентскую систему побеждают в 48 из 81 турецких провинций.

Против конституционных изменений выступили избиратели из населенных преимущественно курдами юго-восточных провинций (Диярбакыр, Ван, Агры, Мардин и другие), а также европейской части Турции и провинций на средиземноморском и эгейском побережьях (Анталья, Мерсин, Мугла, Измир). В Стамбуле и Анкаре с небольшим перевесом лидируют противники реформы.

Конституционные изменения по переходу к президентской системе были ранее одобрены парламентом Турции и подписаны президентом Тайипом Эрдоганом.

Пакет изменений в 18 статей конституции Турции предполагает, что президент становится главой государственной системы, он будет наделен полномочиями по назначению вице-президентов, министров и высокопоставленных чиновников.

Должность премьер-министра будет упразднена. Решения по созданию, расформированию, полномочиям, обязанностям и структуре министерств будут определяться в соответствии с указами президента.

Право на объявление режима чрезвычайного положения получит президент, утверждать решение главы государства по режиму ЧП будет парламент. Глава государства сможет издавать и другие имеющие силу закона указы, которые будут вступать в силу без предварительного одобрения парламента, но они могут быть аннулированы, если законодатели в дальнейшем их отклонят.

Президент сможет не покидать ряды своей политической партии, как это предусмотрено ныне действующей конституцией Турции.

Парламентская форма правления существует в Турции с 1923 года, когда была провозглашена республика.