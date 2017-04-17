Сводка из зоны АТО за 16 апреля: версии сторон конфликта . Главная

За минувшие сутки в целом зафиксировано 22 обстрела украинских позиций, 2 украинских военных ранены. Об этом сегодня утром, 17 апреля, сообщил представитель пресс-центра штаба АТО подполковник Ярослав Чепурной.

На луганском направлении по позициям сил АТО неподалеку от Катериновки противник применил минометы калибром 120 мм и автоматические гранатометы. Опорные пункты в районе Новоалександровки были обстреляны из стрелкового оружия.

На приморском (мариупольском) направлении огнем минометов калибрами 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник накрывал позиции сил АТО у Павлополя. По позициям в районе Гнутово противник бил из минометов калибром 120 мм и автоматических гранатометов, а по опорным пунктам вблизи Водяного применял 82-миллиметровые минометы и противотанковые гранатометы. По Широкино и Лебединскому был открыт огонь из стрелкового оружия.

На донецком направлении позиции сил АТО в районе Авдеевки противник обстреливал из гранатометов различных систем и пулеметов крупного калибра. По опорным пунктам рядом с населенным пунктом Зайцево противник вел огонь из вооружения БМП и гранатометов. По шахте «Бутовка» противник открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов, а по Мироновскому – из автоматических гранатометов.

В «ДНР» и «ЛНР» на момент публикации материала свою версию событий вдоль линии разграничения не предоставили.