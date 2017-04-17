Ситуация в пунктах пропуска 17 апреля (Обновлено). Новости

Сегодня утром, 17 апреля, все контрольно-пропускные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, за минувшие сутки, 16 апреля, линию разграничения через контрольные пункты въезда-выезда пересекли 10,4 тыс. человек и 2,3 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 2395 человек и 560 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 2910 человек и 850 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 2110 человек и 575 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 1030 человек и 350 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» (пеший) – 1940 человек.

Также вчера, на КПВВ «Майорск» на въезд с неподконтрольной украинской власти территории прибыл легковой автомобиль «Джили» украинской регистрации под управлением гражданина Украины. При осуществлении полной идентификации номеров агрегатов автомобиля пограничники обнаружили несоответствие номера кузова транспортного средства с номером, который указан в свидетельстве о регистрации этого автомобиля. На водителя составлены административные материалы. Транспортное средство передано сотрудникам Национальной полиции Донецкой области для проведения соответствующих дальнейших проверок.

Сегодня утром на КПВВ на въезд и выезд находилось следующее количество транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 30/100;

КПВВ «Марьинка» – 80/60;

КПВВ «Новотроицкое» – 20/20;

КПВВ «Гнутово» – 5/10.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка»: утром около 100 автомобилей собралось в очереди в сторону Курахово перед нулевым украинским блокпостом. До двух часов у водителей, которые едут на подконтрольную Украине территорию, уходит и на пересечение блокпоста «ДНР». В направлении Донецка скопление машин и пешеходов на КПВВ «Марьинка» сегодня утром незначительное.

Елена, жительница Донецка: «7:55. В сторону Курахово на ДНР БП очередь на 2 часа, на нулевом БП Украины очередь от взорванного "бусика"», много льготников и "бусов"».

Наталья, жительница Донецка: «7:55. В сторону Курахово на укр. нулевом около 100 машин. Двигаемся».

Василий, житель Донецка: «8:30. Еду в Украину. "Каргил" прошел за час, на нулевом стоит около 100 авто».

Ирина, жительница Харькова: «9:00. В сторону Донецка машин нет».

Василий, житель Донецка: «Ехал час назад. На въезд в Донецк 10-15 машин, на выезд (на Курахово) машин 150 (до балки) движение было в обе стороны. На выезд (из Донецка) на укр. БП добавили реверсные полосы».

КПВВ «Новотроицкое»: утром очереди на блокпостах в сторону Волновахи незначительные, в направлении Донецка машин нет. На пересечение всех контрольных пунктов у водителей уходит около полутора часов.

Ульяна, жительница Енакиево: «7:20. В сторону Мариуполя на Еленовке очередь машин 10. 9:00. В Донецке – сразу на пост. В 6:30 стали в общую в Еленовке, в 7:15 подъехали к нулевому украинскому, в 8:40 получили талончик, на Новотроицке сразу стали на пост. В 9:00 прошли все посты по общей очереди. В сторону Донецка – пусто. В Донецк пеших немного. В Мариуполь – больше».

КПВВ «Гнутово»: скопление автомобилей сегодня утром отсутствует.

Ирина, жительница Торецка: «8:50. На Гнутово очереди нет. Уже проехали».

При подготовке материала также использованы данные сайта «Репортер»