Жители Краматорска «сбросились» на суд, чтобы лишить мэра надбавок. Главная

Краматорский городской суд 14 апреля закончил рассмотрение иска местного жителя Владимира Подыбайло, в котором он оспаривал размер новых ежемесячных надбавок Краматорскому городскому голове Андрею Панкову и его заместителям. Об этом Владимир Подыбайло сообщил на своей странице в Facebook.

«На судебном заседании судья Краматорского городского суда по ходатайству управляющего делами исполкома Давискиба А.Н. вынесла определение, которым оставила часть моих исковых требований без рассмотрения под предлогом, что я, якобы, пропустил срок для обжалования Распоряжения городского головы от 30.04.2013 и от 27.12.2010 № 53, которыми было утверждено Положение о премировании работников исполнительных органов Краматорского городского совета», – написал пенсионер.

Подыбайло уточнил, что его пояснения о том, что «я срока для обжалования не пропустил, а узнал о существовании этих документов с ответа исполкома на свой запрос только в январе 2017 года, судья не приняла во внимание». «Судья приняла во внимание утверждение Давискибы А.Н., что я, как член общественного совета, должен был еще с 2014 г. знать содержание всех документов исполкома, в том числе и этих Распоряжений», – констатировал он.

Подыбайло намерен подавать апелляционную жалобу об отмене определения Краматорского городского суда. Но судебный сбор за подачу апелляции составляет 1600 грн, что для пенсионера-исца «это значительная сумма». В этой связи Владимир Подыбайло обратился к жителям с просьбой перечислить ему необходимую сумму.

Спустя двое суток, 16 апреля, он сообщил, что сумма собрана:. «Дорогие друзья!!! Спасибо, что откликнулись на мою просьбу помочь мне оплатить судебный сбор за подачу апелляционной жалобы, чтобы отменить Определение Краматорского городского суда от 14.04.2017. Денег уже хватает на этот судебный сбор. Уже не надо перечислять деньги на мою карточку».

Напомним, что решением сессии Краматорского городского совета с 1 января 2017 года мэру Андрею Панкову помимо иных доплат к окладу установлен размер ежемесячной премии «за личный вклад в общие результаты работы» в размере 400% (ранее это было 100%), а его заместителям – 380% (было 95%) от размера должностного оклада. Пенсионер Подыбайло подал иск с требованием отменить это решение как не соответствующее украинскому законодательству (основной акцент – премировать можно только после отчета о проделанной работе, а не «авансом»).

Читайте также: