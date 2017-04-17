На поминальные дни в Горловке закрыли 6 кладбищ (Список). Главная

В Горловке на поминальные дни (выходные, следующие за Пасхой) для посещения закрыты 6 кладбищ, расположенных вблизи линии соприкосновения. Об этом сообщает «администрация» Горловки.

«В связи с тем, что на территории города Горловка имеются кладбища, расположенные в непосредственной близости от линии разграничения, сохраняется опасность травмирования или гибели людей ввиду возможного наличия на данной территории неразорвавшихся боеприпасов и иных взрывоопасных предметов. Данная опасность многократно усиливается в период массового посещения кладбищ города при проведении поминальных дней», – говорится в сообщении.

В этой связи закрыты следующие погосты:

Кладбище с. Широкая Балка;

Кладбище пос. шахты им. Изотова;

Кладбище ул. Большая Гольма пос. Гольмовский;

Кладбище ул. Гладосовская пос. Гольмовский;

Кладбище «Украинское» пос. Зайцево;

Кладбище «3-е отделение» пос. Зайцево.

Напомним, что в Донецке также из-за близости к линии разграничения и наличия взрывоопасных предметов закрыты для посещения 2 кладбища.

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