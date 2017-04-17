«Цей будинок замінований». В домах Макеевки рядом с записками о минировании крепилось устройство (Фото). Новости

В Червоногвардейском районе неподконтрольной Макеевки «полиция» задержала парня, которого подозревают в ложном минировании домов города. Об этом говорится в видеосюжете «МВД ДНР».

Так, в Макеевке на протяжении определенного времени жители отдельных многоэтажных домов в своих подъездах находили записки с сообщением о минировании. Рядом с записками скотчем были прикреплены якобы взрывные устройства, позже выяснялось, что это муляжи.

«Ваш дом заминирован. В пакете, который вы видите, находится мусор. Сама бомба в доме. Это будет очень весело. Тени», – гласит одна из записок.

Жители, учитывая ситуацию в Макеевке, к таким сообщениям относились серьезно, вызывали «полицию» – проводилась эвакуация дома до выяснения обстоятельств. Но все угрозы оказались ложными.

В итоге, в «полиции» заявляют, что задержали подозреваемого, которого в видеосюжете «МВД ДНР» называют Василий. «В его квартире были обнаружены книги экстремистского характера, а также обнаружен блокнот, на листах которого злоумышленник писал записки. На наш вопрос – зачем он это делал, Василий пояснил, что ему было интересно, как работают экстренные службы ДНР, интересно посмотреть на реакцию людей, проживающих в домах, которые он якобы заминировал», – рассказал «начальник сектора уголовного розыска Червоногвардейского РО полиции Макеевки» Сергей Тарутин.

Примечательно, что содержание отдельных записок носит проукраинский характер. При этом в сюжете «МВД ДНР» на этом внимание не акцентируется.

Отмечается, что все материалы по данным случаям переданы для дальнейшего изучения в «министерство государственной безопасности ДНР».

Также сообщается, что согласно «уголовного кодекса ДНР», ложное сообщение о террористическом акте влечет лишение свободы сроком до 5 лет.