Кабмин хочет увеличить продолжительность жизни украинцев до 80 лет. Новости

После проведения медицинской реформы продолжительность жизни украинцев может увеличиться до 78-80 лет. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на пресс-конференции по итогам года работы Кабинета министров Украины, которую транслировал телеканал «112.Украина».

«Мы сегодня имеем продолжительность жизни украинцев 71 год в среднем. Это абсолютно несправедливо. Если бы мы провели реформу, люди жили бы 78-80 лет. Более того, если бы мы ввели систему страховой медицины, то сегодня бы она эффективно работала», – сказал он.

Также премьер отметил, что 90% украинцев отказываются от лечения, потому что для них это дорого, а 68% граждан умирают от сердечно-сосудистых заболеваний.

«Мы должны изменить эту систему и провести необходимые изменения и реформы», – отметил Владимир Гройсман.