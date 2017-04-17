Шахтерам Горловки начали отдавать долги по зарплате. Не всем, и не полностью. Новости

Только несколько десятков шахтеров Горловки получили чуть больше половины задолженностей по зарплатам от «ДНР». Основная часть горняков города так и не получила деньги, а администрации шахт не знают, будут ли продолжаться выплаты. Об этом «ТGorlovka» рассказали горняки.

В марте стало известно, что угольное объединение «Артемуголь» (Горловка) собирается начать погашать задолженности перед шахтерами за период с 1 января 2015 года по 31 января 2017 года. Был объявлен период выплат с 30 марта до 3 апреля, но на деле по состоянию на сегодня, 17 апреля, выплаты не были завершены.

По словам одного из шахтеров города, в конце марта на шахтах Горловки начали составлять списки тех, кому будут выплачивать долги. Каждому обратившемуся выдали талончик с его номером, номером списка и суммой, при этом сами талоны были написаны на обычной бумаге от руки.

Горняки рассказывают, что на данный момент существует как минимум 4 списка. Каждому списку соответствует «транш» – общая сумма денег, которую «власти» будут выплачивать участникам списка.

Сколько всего шахтеров находится в списках, точно неизвестно, но по оценкам TGorlovka туда входит больше тысячи человек. Также непонятно, как формируются списки, потому что, например, номера от 700 входят в четвертый список.

За больше чем две недели выплаты были произведены только по первому и второму спискам. Один из собеседников TGorlovka рассказал, что в эти списки входят несколько десятков человек, в то время как в третий и четвертый списки включены остальные шахтеры.

Не получившим деньги шахтерам в администрациях предприятий говорят, что не знают, когда выплаты будут продолжаться.

Проблемы возникли и у тех, кто входит в первые два списка. Знакомый с ситуацией работник одной из горловских шахт сообщил, что сейчас горнякам выплачивали только 55% от задолженностей в период с 1 января 2015 года по 31 марта 2017 года. Выплаты производятся по курсу 1 к 2.

Недовольные отсутствием выплат долгов горняки планируют обращаться в «прокуратуру ДНР».