Как встречали Пасху в главном храме Донецка (Фото). Главная

В день Христова Воскресения в главном храме Донецкой епархии – Спасо-Преображенском кафедральном соборе города Донецка – прошло торжественное пасхальное богослужение.

Как сообщает пресс-служба Донецкой епархии Украинской православной церкви, в Спасо-Преображенском кафедральном соборе богослужение возглавил митрополит Донецкий и Мариупольский Иларион.

Автор фото Александр Шурлаков

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