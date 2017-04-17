Как встречали Пасху в главном храме Донецка (Фото). Главная

Как встречали Пасху в главном храме Донецка (Фото)

17.04.17 13:21 dnews.dn.ua Новости 22

Как встречали Пасху в главном храме Донецка (Фото)

В день Христова Воскресения в главном храме Донецкой епархии – Спасо-Преображенском кафедральном соборе города Донецка – прошло торжественное пасхальное богослужение.

Как сообщает пресс-служба Донецкой епархии Украинской православной церкви, в Спасо-Преображенском кафедральном соборе богослужение возглавил митрополит Донецкий и Мариупольский Иларион. 

Автор фото Александр Шурлаков

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