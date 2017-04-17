Мариупольцы смогут оформлять субсидии за 20 минут. Новости

В Мариуполе создадут Департамент социальной защиты населения. Таким образом власти хотят упростить получение социальных услуг местным жителям. Об этом сообщил секретарь Мариупольского городского совета Степан Махсма.

В новый Департамент будут объедены уже существующие – отдел по гуманитарным вопросам, служба по делам детей и отдел по делам семьи. Также будет создан отдел реформирования социальной сферы, который займется стратегическим управлением социальной защиты и будет работать над созданием фронт-офисов.

Планируют автоматизировать учет приема граждан, начисления им субсидий, пособий и других выплат.

«Социальная сфера – это услуги, которые пересекаются в тех или иных отделах и управлениях. Чтобы централизовать [социальную] услугу, ее нужно объединить в один департамент, который будет заниматься социальным сопровождением и детей, и семьи, и социальных слоев населения. До этого у нас все было разрознено: каждый отдел работал по своему видению без общей стратегии», – отметил Степан Махсма.

По словам секретаря горсовета, Мариуполь планирует перенять опыт Винницы, где благодаря единому департаменту жители получают субсидию за 20 минут.

Вопрос создания Департамента социальной защиты рассмотрят на ближайшей сессии городского совета, которая состоится в среду, 19 апреля.

Источник: MRPL.city