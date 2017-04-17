Яна Викторова: Алкогольная реальность Луганска. Главная

Сегодня я участвовала в горячем споре, стали ли больше пить луганчане за последние два с лишним года. Факты, приводимые мной и моим оппонентами в нашей околонаучной беседе, опирались сплошь на наши наблюдения, то есть были исключительно субъективными. Я и еще одна барышня уверяли, что пить стали куда больше, а наши оппоненты пожимали плечами, убеждая, что ни в чем они этого не видят. Сошлись на том, что истины нам не постичь в этом вопросе, а кричать или интеллигентно парировать друг другу мы может до бесконечности.

Уже по дороге домой, перебирая в уме все наши доводы, я подметила два новых алкогольных магазинчика, которые открылись вот буквально только: «Винишко»вместо магазина сладостей и «Похмелья. Net» на месте кондитерского отдела на востоке Луганска. Хотя даже эти аргументы не сыграли бы такой уж роли в нашем споре. Каждый видит мир таким, каким хочет его видеть. Мы даже часто игнорируем то, что могли и должны бы замечать, но что нам неприятно. А может быть и наоборот, выхватываем взглядом именно то, что питает нашу доминанту.

Я живу в том районе города, где к алкоголю всегда было странное отношение. Слишком толерантное, на мой взгляд. Над пьяными мягко подшучивали, пока те не слышали, сочувственно или осуждающе кивали вслед, но при этом не делали ничего, чтобы им помочь. То есть, даже зная наверняка, что рядом спивается человек, что он в беде, все, что могли сделать, это вслед поцокать языками. Да, и прийти не похороны с совершенно искренним сочувствием: «Рано убрался». Ну не лицемерие ли!

И еще у нас пьянству всегда есть оправдание – нет работы, ушла жена, не платят. Уже не разобраться, где там первопричина, а где следствие. То ли ушла, от того, что пил, то ли пьют, от того, что бросила.

Последнее время пить стали много больше. Алкоголь несут в оттопыренных карманах курток или просто в руках. Без всякой стыдливости или ее подобия. По принципу, кому надо, отвернется сам.

Бывает, что засыпают под кустами не дойдя домой. Женщины, из сторожил, чаще всего оправдывают это безработицей и общей неустроенностью военного времени, хотя, я не вижу логики в том, чтобы пить от того, что нет работы и денег.

У нас вообще гонят самогон повсюду. На каждой улице свои дяди Жени, кому в окна стучат все 24 часа в сутки, их дома знает каждый. Они дают в кредит, настаивают на травах и для особых клиентов разливают особый самогон. Это просто местный культ. Иногда кредиты у таких ростовщиков идут на тысячи: «Ты же меня знаешь, отдам! Налей, брат, спасай, трубы горят!»

Вот кому действительно не повезло, так это соседям, в чьи окна стучат по ночам по ошибке и под чьими воротами слышны пьяные крики.

Но даже, наверное, не это, а общий упадок очень ощутим. Раньше была работа, темп, планы. Сейчас – жизнь сегодня на сегодня. И множество «Пивных барж», «Алкогольных магазинов», «Пивной прохлады» и «Пивных лавок», работающих даже тогда, когда уже все закрыто. Разве это не лучшее подтверждение того, что есть спрос, рождающий предложение?

А уж пассажиры вечерних маршруток в будни и среди дня в выходные еще одна иллюстрация того, какой способ адаптации к реальности самый удобный и простой.

Хотя я вовсе не настаиваю ни на чем. Это мой взгляд на мою реальность. К сожалению, такую вот.

Яна Викторова, жительница Луганска

Источник: Сегодня.ua