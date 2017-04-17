Пожар в Покровске уничтожил запасы сырья для школьных мини-котельных. Главная

Стали известны подробности масштабного пожара, который произошел вчера, 16 апреля, в парке «Юбилейный» в Покровске (до переименования Красноармейск, Донецкая обл.).

Загорелся склад веток, которые в течение нескольких месяцев после опиловки деревьев свозили на окраину парка для хранения и дальнейшего использования.

Пожар распространился на территорию в 3 гектара. Пожарным и коммунальным службам удалось побороть огонь. Опасность возгорания других участков парка миновала. Однако сырье, предназначенное для мини-котельных в покровских школах, выгорело полностью.

В прошлом году Покровский городской совет приобрел дробильный аппарат специально для того, чтобы перерабатывать деревянные отходы на топливо. В этом году планировалось впервые топить щепой. Однако стихия внесла свои коррективы.

Пожарные дежурили всю ночь на месте возгорания, пока не догорели последние остатки веток.

Источник: Знамя индустрии

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