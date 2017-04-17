На Донетчине в Пасху полицию вызывали более тысячи раз (Фото). Главная

На Пасху колл-центр «102» полиции Донецкой области принял рекордное количество вызовов – 1094. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

Наибольшее количество звонков касалось бытовых конфликтов и обращений информационного характера. 31 раз в полицию обращались дети, которые, в основном, были свидетелями семейных ссор. 46% от всех вызовов поступили в период с 19:00 до 01:00.

«Нагрузка на спецлинию "102" традиционно приходится на праздники, и с каждым разом в полицию обращается все больше людей, что свидетельствует о росте доверия к правоохранителям. Так, в Международный день прав женщин и мира колл-центр "102" принял и обработал 800 обращений, а на Благовещение в полицию поступило уже 959 вызовов», – отмечается в сообщении.

Несмотря на то, что количество обращений в полицию увеличивается, во время праздников фиксируется низкий уровень преступности. Так, за 2 выходных дня в Донецкой области зарегистрировано только одно тяжкое преступление – убийство, подозреваемый в котором установлен.

В Пасху о спокойствии жителей Донетчины заботились более 1800 правоохранителей. Сейчас они продолжают нести службу в круглосуточном режиме.

«С главными задачами, которые стояли перед нами, мы справились. Сегодня продолжаем нести службу в рабочем режиме», – поблагодарил личный состав за достойную службу Начальник Главного управления Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

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