Переселенцам в модульных городках Днепропетровщины снизят тарифы на коммуналку. Главная

Власти Днепропетровщины планируют снизить тарифы на коммунальные услуги для переселенцев, проживающих в модульных городках региона. Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской областной государственной администрации.

В Днепропетровской области сейчас расположено 5 из 7 модульных городков для переселенцев. Большинство расходов по коммунальным платежам берут на себя местные бюджеты. Чтобы уменьшить эту нагрузку, Днепропетровская ОГА инициирует снижение тарифов – соответствующее письмо уже направили в Национальную комиссию по государственному регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

«Реальная ежемесячная стоимость проживания в модульных городках – около 1 тыс. грн на человека. Переселенцы платят только 150 грн. Остальные компенсируют местные бюджеты. Чтобы уменьшить на них нагрузку, мы предлагаем изменить статус модульных городков – из коммунальных предприятий на льготные организации. Письмо НКРЭКУ уже направили», – сообщил заместитель председателя Днепропетровской ОГА Камиль Примаков.

ДнепрОГА предлагает внести изменения в соответствующее постановление НКРЭКУ. Предоставление модульным городам статуса льготных организаций сэкономит бюджетные средства местных общин почти вдвое.

В 5 модульных городках Днепропетровщины проживает более 1,5 тысячи переселенцев из Донбасса.

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