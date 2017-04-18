Стрельба в Мариуполе: хозяин прикрыл собой собаку. Главная

В Мариуполе мужчина получил ранение, когда выгуливал собаку возле дома. Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

«Воскресенье, вечер, Мариуполь, Светлое Воскресение Христово. Мужчина, 1989 года рождения, выгуливает свою собаку на площадке возле дома. Там стоит автомобиль, на колесо которого животное решило справить нужду. Владельцу машины это не понравилось. И решил он "наказать" собаку – вытащил травматическое оружие и прицелился в животное. Хозяин прикрыл собой собаку и получил огнестрельное ранение левого плеча и левого тазобедренного сустава», – написал Аброськин.