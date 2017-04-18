С 1 мая на Донбассе прописаться и выписаться будет дороже. Новости

С 1 мая в связи с увеличением прожиточного минимума трудоспособных лиц будет изменена сумма административного сбора за регистрацию и снятие с регистрации места жительства. Об этом сообщает пресс-служба Добропольского городского совета.

Отмечается, что в соответствии со ст. 11-1 Закона Украины «О свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине» за предоставление государственной услуги по регистрации, снятия с регистрации места проживания оплачивается административный сбор. Размер данного сбора привязан к размеру прожиточного минимума трудоспособных лиц и его сумма зависит от того, в установленный ли срок обратилась лицо по вопросу регистрации / снятития с регистрации.

При этом соответствии со ст. 7 Закона «О Госбюджете на 2017 год» с 1 мая 2017 прожиточный минимум трудоспособных лиц будет увеличен. В связи с этим изменится и административный сбор за регистрацию и снятие с регистрации места жительства.

С 1 января 2017 года прожиточный минимум для трудоспособных граждан был увеличен до 1600 грн. Соответственно сейчас сумма административного сбора за регистрацию / снятие с регистрации места проживания без нарушения срока (то есть в течение 30 календарных дней), составляет 13,60 грн (0,0085 размера прожиточного минимума), с нарушением срока – 40,80 грн (0,0255 размера).

Напомним, что прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц с 1 мая 2017 года будет составлять 1312 грн, а с 1 декабря – 1373 грн.

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