На Пасху в Славянске и Лимане полицейские обеспечили безопасность 20 тыс. прихожан (Фото). Новости

На Пасху в Славянске и Лимане (до переименования Красный Лиман, Донецкая обл.) полицейские 164 раза выезжали на помощь гражданам. Об этом сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции Донецкой области.

Чаще всего граждане обращались за помощью урегулировать семейные ссоры или драки между знакомыми или соседями. В Славянске это 40% от всего числа вызовов, а в Лимане – 30%.

«За сутки в дежурную часть Славянского отдела полиции поступило 136 сообщений, из них 7 – с признаками уголовного преступления. В Лиманском отделении полиции зарегистрировано 28 заявлений, из них 8 – внесены в Единый реестр досудебных расследований», – говорится в сообщении.

За минувшие сутки славянские полицейские 56 раз выезжали на семейные ссоры или конфликты с соседями, знакомыми и посторонними людьми. Были случаи, когда дети били своих родителей, или наоборот. Большинство скандалов возникали вследствие злоупотребления спиртными напитками.

В эти же сутки произошли такие случаи: 30-летняя местная жительница сообщила, что сосед в состоянии алкогольного опьянения мечом отрубил фалангу пальца ее мужу. Предварительно данный случай квалифицирован по ст. 125 «Умышленное легкое телесное повреждение» Уголовного кодекса Украины. 14-летняя девушка самовольно ушла из дома и до настоящего времени не вернулась. Поиски подростка продолжаются. У 43-летнего жителя Лимана обнаружили и изъяли марихуану. А на блокпосту близ Славянска установили гражданина, который поддерживает связь с незаконными вооруженными формированиями.

На постах Славянской оперативной зоны по базам Министерства внутренних дел проверено более 1 тыс. человек, более 100 грузового и около 1 тыс. легкового транспорта.

Под контролем полицейских, которые обеспечивают безопасность дорожного движения, находились все автодороги региона. За нарушение правил дорожного движения в сутки составлено 4 административных протокола, из них один за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Дорожно-транспортных происшествий не было.

Кроме этого, полицейские обеспечили публичную безопасность во время массовых мероприятий в пасхальную ночь. В 62 храмах, соборах, и Свято-Успенской Святогорской Лавре прошли богослужения, в которых приняли участие более 20 тыс. прихожан.

Для безопасности граждан полицейские Славянской оперативной зоны продолжают нести службу в усиленном режиме: усилен состав блокпостов, введены дополнительные наряды и резервные силы для реагирования на внештатные ситуации.

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