Россия – основной поставщик угля в Украину. Доля импорта угля из РФ – 54%. Главная

В I квартале 2017 года Украина импортировала 413,3 тыс. тонн угля. Об этом сообщает «Интерфакс – Украина» со ссылкой на источник в Министерстве энергетики и угольной промышленности.

За январь-март текущего года на украинские электростанции поступило угля из Российской Федерации – 221,6 тыс. тонн, из Польши – 118,9 тыс. тонн, из Южно-Африканской Республики – 72,9 тыс. тонн.

Запасы угля на складах тепловых электростанций (ТЭС) и теплоэлектроцентралях (ТЭЦ) Украины в течение марта 2017 года возросли на 5,2% (на 94,7 тыс. тонн) и к 1 апреля составили 1 млн 921,9 тыс. тонн.

Последняя редакция прогнозного баланса электроэнергии на 2017 год предусматривает потребление ТЭС и ТЭЦ страны 26 млн 541,6 тыс. тонн угля. В том числе его импорт в текущем году ожидается в объеме 5,6 млн тонн, в т.ч. во II-IV кварталах – 5,302 млн тонн.

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