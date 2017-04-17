Депутаты отклонили проект закона «О временно оккупированной территории Украины». Главная

Комитет Верховной Рады по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления отклонил законопроект «О временно оккупированной территории Украины» (№3593). Об этом сообщил председатель рабочей группы по подготовке законопроекта Любомир Зубач (фракция «Самопомич»), передает «Depo.ua».

«К сожалению, на заседании комитета законопроект о временно оккупированной территории отклонили. При этом я не услышал ни одного замечания по сути доработанного рабочей группой документа», – сообщил журналистам Зубач.

По его словам, члены комитета, народные депутаты из фракций «Блок Петра Порошенко» и «Народный фронт» назвали «формальные» причины – «не успели ознакомиться», «не понимаем текста, который рассматривается», «законопроект нужно перерегистрировать».

Зубач пообещал, что в ближайшее время в Верховной Раде Украины будет зарегистрирована новая редакция данного законопроекта.

В то же время первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко (фракция «Блок Петра Порошенко») заявила, что законопроект «О временно оккупированных территориях», на принятии которого настаивает «Самопомич», предусматривает отказ от выполнения Минских соглашений.

«Прочитайте этот закон об оккупированных территориях, коллеги! Там ключевая статья – отказ от Минских соглашений и подарок Донбасса Путину. Если на самом деле кто-то хочет что-то Путину подарить, пусть подарит свой домик со Львова, – это будет очень мудро», – сказала Геращенко.

Напомним, что законопроект №3593-п «О временно оккупированных территориях» был зарегистрирован группой народных депутатов, среди которых представители фракций «Самопомич» и «Батькивщина», в ноябре 2016 года.

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