В Покровске начали выдавать бесплатные лекарства. Список аптек. Новости

В Покровске (до переименования Красноармейск, Донецкая обл.) заработала правительственная программа по бесплатному и льготному обеспечению лекарствами от гипертонии, сахарного диабета II типа и бронхиальной астмы.

Чтобы получить препараты по программе «Доступные лекарства», пациентам нужно обратиться с рецептом в одну из шести аптек:

г. Покровск, улица Маршала Москаленко (40 лет Октября), 114/1, аптека «Витания»;

г. Покровск, улица Маршала Москаленко, 161, в здании амбулатории №1 ЦПСМП, аптека «Салюс-Фарм»;

г. Покровск, улица Европейская (Горького), 90, район центрального рынка, аптека «Салюс-Фарм»;

г. Покровск, микрорайон «Шахтерский», 30, аптека «Салюс-Фарм»;

г. Родинское, городская больница, аптека «Арника»;

г. Покровск, микрорайон «Южный», 1-а, аптека «Арника».

Источник: ДДК

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