На Луганщине усилено патрулирование вблизи кладбищ. Главная

В Луганской области и еще 5 областях Украины усилено патрулирование вблизи кладбищ и культовых сооружений. Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

Личный состав Национальной полиции Украины продолжает работать в усиленном режиме для обеспечения общественной безопасности и порядка.

Отмечается, что в частности, усилено патрулирование вблизи кладбищ и культовых сооружений на территориях Ивано-Франковской, Луганской, Львовской, Тернопольской, Харьковской и Черновицкой областей.

«Также полиция проводит профилактические мероприятия, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения и призывает граждан не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения», – говорится в сообщении.

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