Спецдокладчик ООН: Как вам не стыдно? Асад платит пенсии на неконтролируемых территориях, а Украина – нет. Главная

В Организации объединенных наций провели параллель между Украиной и Сирией. ООН требует возобновить выплаты пенсионерам, проживающим на неподконтрольных украинской власти территориях. Об этом сказал министр социальной политики Украины Андрей Рева в интервью изданию «Зеркало недели».

«Вот приезжает ко мне спецдокладчик ООН по вопросу о правах ВПЛ Чалока Беяни и заявляет: "Как вам не стыдно? Асад платит пенсии на неконтролируемых территориях, а вы – нет". Я ему говорю: "Вот когда вы мне расскажете, как Асад платит пенсии на территории, контролируемой ИГИЛ, тогда мы с вами и поговорим". Он обиделся – грубейшие нарушения, мол. Они не едут в Москву и не спрашивают, что здесь творится. А на нас давить совести хватает», – рассказал Рева.

На сегодня Пенсионный фонд Украины не выплатил 13,5 млрд грн пенсионерам, которые проживают на неконтролируемых территориях Донбасса. Но по словам министра, пенсии выплатят в любом случае, даже если конфликт затянется на несколько десятилетий.

«Тогда их [пенсии] реструктуризируют и будут выплачивать по частям. Но они будут выплачены. Лишить человека пенсии, если она ему назначена, уже никто не сможет. Могут перестать выплачивать по определенным причинам», – отметил Рева.

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