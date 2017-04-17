В Краматорске прошло шествие свободных людей (Фото). Новости

Сегодня, 17 апреля, в Краматорске в третий раз состоялось традиционное патриотическое шествие День Свободных людей.

Краматорчане впервые вышли на патриотический митинг 17 апреля 2014 года, когда органы местного самоуправления были захвачены пророссийскими активистами. Тогда сотни краматорчан вышли к памятнику «Самолет», чтобы заявить: «Краматорск – это Украина».

Сегодня в шествии участвовало 700 – 800 человек – общественные организации, политические партии, волонтеры, несколько депутатов городского совета, участники АТО, патриотически настроенные граждане города, многие пришли семьями с детьми.

Шествие сопровождали полиция и военные, которые следили за порядком, никаких инцидентов во время движения колоны замечено не было.

Источник: КраматорскPost