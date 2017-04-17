Старая Авдеевка снова под обстрелом. Разрушены дома (Фото). Новости

Сегодня, 17 апреля, вечером под минометным огнем вновь оказалась старая часть города Авдеевки. Об этом сообщает отдел коммуникаций полиции Донецкой области.

«Обстрел произошел около 18 часов. В результате дом №67 по улице Тургенева полностью разрушен, а №65 – частично. Еще 6 частных домовладений получили значительные повреждения: осколки посекли окна, крыши», – говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавших нет. Правоохранители документируют факты на месте происшествия.

Фото отдела коммуникаций полиции Донецкой области